Лидеры фракций демократов и республиканцев в Сенате США Чак Шумер (Демпартия) и Митч Макконнелл (Республиканская партия) согласовали все детали и нюансы регламента проведения импичмента Дональда Трампа.

О достигнутых договоренностях заявил Чак Шумер во время выступления перед сенаторами, как передает CNN.

Процесс, согласно двухпартийным договоренностям, начнется уже в среду, 9 февраля. Сначала пройдут четырехчасовые дебаты о конституционности процедуры импичмента в отношении бывшего лидера США.

Как отметил Чак Шумер, формат, о котором была достигнута договоренность, "в высшей степени справедлив".

Митч Макконнелл же добавил в свою очередь, что по регламенту сторона обвинения и сторона защиты получат возможность высказаться, им будет предоставлено на это равное количество времени.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Трампа попросил приостановить процедуру импичмента из-за шаббата.