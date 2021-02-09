На фоне непрекращающихся вот уже вторые сутки снегопадов и заносов, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обустроила на въездах в Киев пункты обогрева для водителей фур, которым временно запрещен въезд в столицу.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На 8 въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернуты пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта. Районные госадминистрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть", - рассказали в пресс-службе.

Пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

Спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.

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