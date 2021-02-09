На территории Львовской области был найден старинный барельеф. Историки пока не определились с датировкой ценного артефакта, так как он не предоставлен в распоряжение ученых.

Об этом написал в сети украинский историк и культуролог Тарас Чухлиб.

"Вероятно, это барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру III в 1347 году", - предположил Чухлеб.

В комментариях (которые историк позже стер) подписчики попытались оспорить датировку.

"По доспехам видно, что это XVII-XVIII вв. Конечно, изображение может освещать событие другого, более раннего периода, но это может быть что угодно, даже присяга тому же Ягайло в 1385 либо даже Сигизмунду в Люблине в 1569 г. Очень маловероятно, что это бояре присягают Казимиру III Великому", - написал один комментатор.

Другой заметил, что часть барельефа на фото напоминает фрагменты погребальной раки короля Яна Казимира, копия которого хранится в Ровенском краеведческом музее.

В посте Чухлиб с иронией написал, что артефакты были выкопаны селянином на огороде и призвал "уважаемого галицкого крестьянина с металлоискателем-лопатой" добровольно и немедленно сдать находку властям, во Львовский исторический музей или во львовское отделение Института казачества. Из чего понятно, что барельеф нашли черные копатели.

К слову, Чухлиб привел одно фото барельефа, а в закрытой Фейсбук-группе копателей "Камрады Украины" опубликованы два снимка, из чего можно сделать вывод, что первоисточник изображений - сообщество копателей. И что артефакт найден подобным любителем искать сокровища.

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