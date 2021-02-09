На двоих сотрудников отдела полиции в Черкасской области поступила жалоба в применении пыток. Им сообщили о подозрении в истязании.

Об этом написали в Фейсбук пресс-службы Офиса генпрокурора и Госбюро расследований.

По данным следствия, 6 февраля в больницу за медицинской помощью обратился 28-летний мужчина с многочисленными телесными повреждениями. Он рассказал, что его избили сотрудники полиции, которые доставили его в отдел для проверки причастности к краже и мошенничеству.

Следствие установило, что 5 февраля пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции и забрали молодого мужчину в отделение. Там двое старших участковых пытались выбить из него объяснения по поводу краж и признание в них.

Прямо в служебном кабинете мужчину начали бить с такой силой, что сломали об него стул с железными элементами. После чего для преодоления сопротивления надели на него наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

В результате пострадавший получил телесные повреждения - ушибы мягких тканей лица, головы и спины, потерю зубов верхней челюсти.

Следователи ГБР 7 февраля сообщили истязателям о подозрении в пытках по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК). Подозреваемых, а также руководство отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Год назад "Страна" писала о задержании в Одесской области полицейских, тоже занимавшихся пытками людей.

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