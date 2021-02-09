Работники внутренней безопасности НПУ совместно с полицией Сумской области разоблачили наркодилеров, которые занимались поставкой метадона и амфетамина на наркорынки Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Организатором группы оказался 38-летний житель Яготина Киевской области. В 2016 году мужчина вышел по апелляции из СИЗО, где провел шесть лет по подозрению в незаконных сделках с наркотиками.

Сейчас организатору и его сообщнику, который отвечал за сбыт наркотиков в Сумской области, вручены подозрения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 68 100 гривен.

При этом, чтобы собрать такую сумму, подозреваемому или его сообщникам достаточно всего лишь сбыть 30 грамм метадона.

Напомним, недавно в Николаеве пограничники вместе с полицией ликвидировали вооруженную банду наркодилеров.

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