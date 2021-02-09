Вакцинация: президенту – Pfizer, остальным…

Главной темой в стране вчера была вакцинация. По крайней мере, для власти, которая собрала масштабный международный форум "Украина 30 Коронавирус", позвав на него представителей США и Евросоюза. А нашу страну представлял непосредственно президент.

Резонансные заявления прозвучали от всех. Так, от временного посланника Штатов в Киеве Кристины Квин украинцы смогли узнать, что их недоверие к вакцинации – вовсе не плод собственных сомнений, а результат российской пропаганды. А от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен – что к лету в Украине будут миллионы вакцин. А может даже и больше – но это если страны ЕС пожертвуют для нас часть собственных запасов.

Однако в центре внимания украинцев, безусловно, был Владимир Зеленский. Который не просто говорил – он дал конкретное обещание: привиться американской вакциной Pfizer. Пример, конечно, показательный – точнее, мог бы быть показательным, если бы Pfizer был той самой вакциной, которой собираются прививать всех.

Увы, проблема в том, что на том же форуме прозвучала официальная информация: американской вакцины к нам планируют завезти 114 тысяч доз. То есть только для самого важного контингента, и то не для всех.

А для основной массы населения теперь уже обещают британскую AstraZeneka, но производимую в Индии. Которая в Европе не рекомендована для пенсионеров из-за малой эффективности.

При этом Зеленский не забыл вспомнить о российской "Спутник V", назвав еще одну версию, по которой ввоз этой вакцины в Украину невозможен.

Из всех версий эта – самая оригинальная. Оказывается, украинский президент озаботился здоровьем россиян – мол, пусть сначала в РФ сделают прививки всем своим гражданам, а потом уже можно будет говорить об Украине. Так что, как видим, "Спутник V" – уже не средство пропаганды "страны-агрессора".

Правда, в России вакцинация этим препаратом идет еще с декабря. Поэтому не совсем понятно, к чему вообще этот аргумент приводил Зеленский.

Зеленский под защитой "Нацкорпуса"

Параллельно с "вакцинным" вопросом власти приходится отбиваться от негатива, связанного с недавним решением о закрытии трех телеканалов. В частности, и на вышеупомянутом коронавирусном форуме, который вчера пикетировали журналисты закрытых каналов. Зеленский к ним, естественно, не подошел, зато к ним подослали радикалов из "Нацкорпуса", которые пытались сорвать журналистскую акцию протеста.

Акцию сорвать не удалось, да и вообще получилось не слишком красиво для президента, избранного голосами Юго-Востока и Центра, который теперь защищается с помощью радикальных националистов.

Не все благополучно у Зеленского и на международном фронте. Хотя (по официальным заявлениям) весь "демократический Запад" поддержал украинскую власть в вопросе репрессий против СМИ, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что посольства при ООН, ОБСЕ и Совете Европы получили разнарядку – разъяснять непонятливым иностранцам логику принятия решения по телеканалам.

Разъяснения, видимо, получаются не слишком убедительными, поскольку ни одна из трех международных организаций до сих пор в поддержку Киева не выступила. Да и Евросоюз, несмотря на заявления украинских чиновников, все еще не высказал никакой определенной оценки произошедшему.

Так что, по сути, единственные, кто полноценно поддержал украинские репрессии против СМИ, – это США и подконтрольные им послы "Большой семерки" в Киеве. Что, конечно, достаточно, чтобы Зеленский не боялся санкций Запада, но маловато для того, чтобы это не отразилось на его имидже.

Битва за прошлое: посол Украины против президента Германии

На имидже украинской власти наверняка скажется и скандал, разгоревшийся в Германии, где украинский посол Андрей Мельник (по странному совпадению, тезка и однофамилец сотрудничавшей с нацистами части ОУН) резко раскритиковал интервью, которое дал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Украинскому послу не понравилось, что Штайнмайер, критикуя Россию за ее нынешнюю политику, призвал не сжигать до конца мосты между Берлином и Москвой, при этом напомнив, что в истории отношений двух стран уже был момент полного разрыва – война 1941-45 годов, унесшая жизни 20 миллионов граждан СССР.

Немецкий президент специально акцентировал, что эта трагедия не оправдывает сегодняшнюю политику Москвы, но и забывать о ней нельзя.

Однако украинский посол этого уточнения не заметил. Он как раз решил, что Штайнмайер ссылкой на войну в прошлом пытается оправдать мягкость Берлина по отношению к Москве, но раскритиковал президента Германии не только за это. Мельник убежден, что трагедию той войны нужно перестать ассоциировать с Россией и начать ассоциировать с Украиной, которая понесла в ней больше всего жертв.

В этом заявлении странно все: начиная от того, что Штайнмайер вообще не делил жертв из Советского Союза по национальностям – он лишь напомнил, что к таким жертвам привела политика разрыва отношений между тогдашним руководством двух стран.

Но еще более странно, что к украинским жертвам немецкой агрессии вдруг начал апеллировать представитель власти, которая, по сути, отказалась от своего исторического наследия в виде участия в Великой Отечественной войне в составе СССР и героизирует лишь "борцов за независимость" из ОУН-УПА, дивизии СС "Галичина" и прочих западноукраинских структур времен Второй мировой.

Хотя, если вдруг идеологическая линия в Украине вдруг сменилась, мы, конечно, вправе апеллировать к Штайнмайеру. Однако почему о смене такой линии знает только посол в Германии, а в Киеве об этом ничего не известно?

Возможна ли перезагрузка "Слуги народа"?

В Киеве пока говорят только об одной идеологической перезагрузке – в отношении партии "Слуга народа". Правда, говорить о "перезагрузке" не совсем правильно, поскольку с момента образования и до сегодняшнего дня идеологии у этой партии не было – что, собственно, помогло ей стать победительницей на выборах 2019 года почти во всех регионах и что привело к сосуществованию в рамках одной партии людей с прямо противоположными взглядами.

Однако теперь об идеологии действительно приходится задуматься. Тот факт, что "Оппозиционная платформа" уже опередила "слуг" в рейтингах, а "Евросолидарность" уже дышит в спину, означает одно: имидж "новых лиц" себя уже исчерпал, принеся разочарование практически всем избирателям, многие из них возвращаются в более привычные идеологические ниши, занятые "старыми лицами", а перед "Слугой народа" встает вопрос о том, как вписаться в электоральную карту страны, существовавшую до 2019-го и теперь возрождающуюся.

И это крайне сложный вопрос, поскольку в старой электоральной карте страны места для "Слуги народа" нет. Партия Зеленского – после всех его шагов последнего года – уже точно не сможет подвинуть "ОПЗЖ" на ее электоральном поле, да и невозможно представить сегодняшнего президента, реально выступающего за мир на Донбассе, защиту русского языка и героев Великой Отечественной.

Остается только дрейф в сторону идеологии партий Порошенко и Тимошенко, но тягаться с ними на их поле – тоже занятие неблагодарное. Поэтому идеологам "слуг" нужно выдумать что-то невозможное – а иначе партия просто уйдет в небытие, как все неидеологические партии до нее.

Крымская зрада Твиттера

Один из главных скандалов вчерашнего дня можно охарактеризовать как классическую "зраду", поскольку пришла она, откуда не ждали. "Идеологически правильная" соцсеть Твиттер – та самая, которая активно боролась с Дональдом Трампом в течение всего последнего года, – вдруг присвоила официальный статус аккаунту "Министерство иностранных дел РФ в Крыму".

Отечественный МИД отреагировал оперативно. Правда, его оперативная реакция оказалась не меньшей "зрадой", чем действия соцсети. Первый зам Кулебы Эмине Джеппар потребовала от Твиттера заблокировать страницу российских коллег в Крыму, но начала это требование с фразы "В дополнение к двум нашим предыдущим призывам…"

После чего история получилась вообще "феерическая": Твиттер, как оказалось, не просто проигногировал два "призыва" украинского МИДа, но и – в ответ на них! – присвоил официальный статус странице, которую Киев требовал заблокировать.

Между тем, такая демонстрация беспомощности – по сути, признание в непрофессионализме. Ведь очевидно, что Твиттер находится в связи нынешней администрацией США. И если страница МИДа РФ в Крыму так беспокоит офис Кулебы, то нужно решать вопрос не твитами в адрес админов, а тихими обращениями в Госдеп США.

Хотя на самом деле, конечно, все это – только имитация борьбы. Невозможно вернуть Крым, если просто не признавать нынешнее состояние вещей и не участвовать в жизни региона. Однако для изменения реальной ситуации нужна политическая мудрость, которую в нынешней власти отыскать нереально.