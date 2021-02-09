Зе пообещал привиться одной из лучших вакцин. Фото: president.gov.ua
Зе пообещал привиться одной из лучших вакцин. Фото: president.gov.ua

Вакцинация: президенту – Pfizer, остальным…

Главной темой в стране вчера была вакцинация. По крайней мере, для власти, которая собрала масштабный международный форум "Украина 30 Коронавирус", позвав на него представителей США и Евросоюза. А нашу страну представлял непосредственно президент.

Резонансные заявления прозвучали от всех. Так, от временного посланника Штатов в Киеве Кристины Квин украинцы смогли узнать, что их недоверие к вакцинации – вовсе не плод собственных сомнений, а результат российской пропаганды. А от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен – что к лету в Украине будут миллионы вакцин. А может даже и больше – но это если страны ЕС пожертвуют для нас часть собственных запасов.

Однако в центре внимания украинцев, безусловно, был Владимир Зеленский. Который не просто говорил – он дал конкретное обещание: привиться американской вакциной Pfizer. Пример, конечно, показательный – точнее, мог бы быть показательным, если бы Pfizer был той самой вакциной, которой собираются прививать всех.

Увы, проблема в том, что на том же форуме прозвучала официальная информация: американской вакцины к нам планируют завезти 114 тысяч доз. То есть только для самого важного контингента, и то не для всех.

А для основной массы населения теперь уже обещают британскую AstraZeneka, но производимую в Индии. Которая в Европе не рекомендована для пенсионеров из-за малой эффективности.

При этом Зеленский не забыл вспомнить о российской "Спутник V", назвав еще одну версию, по которой ввоз этой вакцины в Украину невозможен.

Из всех версий эта – самая оригинальная. Оказывается, украинский президент озаботился здоровьем россиян – мол, пусть сначала в РФ сделают прививки всем своим гражданам, а потом уже можно будет говорить об Украине. Так что, как видим, "Спутник V" – уже не средство пропаганды "страны-агрессора".

Правда, в России вакцинация этим препаратом идет еще с декабря. Поэтому не совсем понятно, к чему вообще этот аргумент приводил Зеленский.

Зеленский под защитой "Нацкорпуса"

Вместо Зеленского к журналистам вышел Нацкорпус

Параллельно с "вакцинным" вопросом власти приходится отбиваться от негатива, связанного с недавним решением о закрытии трех телеканалов. В частности, и на вышеупомянутом коронавирусном форуме, который вчера пикетировали журналисты закрытых каналов. Зеленский к ним, естественно, не подошел, зато к ним подослали радикалов из "Нацкорпуса", которые пытались сорвать журналистскую акцию протеста.

Акцию сорвать не удалось, да и вообще получилось не слишком красиво для президента, избранного голосами Юго-Востока и Центра, который теперь защищается с помощью радикальных националистов.

Не все благополучно у Зеленского и на международном фронте. Хотя (по официальным заявлениям) весь "демократический Запад" поддержал украинскую власть в вопросе репрессий против СМИ, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что посольства при ООН, ОБСЕ и Совете Европы получили разнарядку – разъяснять непонятливым иностранцам логику принятия решения по телеканалам.

Разъяснения, видимо, получаются не слишком убедительными, поскольку ни одна из трех международных организаций до сих пор в поддержку Киева не выступила. Да и Евросоюз, несмотря на заявления украинских чиновников, все еще не высказал никакой определенной оценки произошедшему.

Так что, по сути, единственные, кто полноценно поддержал украинские репрессии против СМИ, – это США и подконтрольные им послы "Большой семерки" в Киеве. Что, конечно, достаточно, чтобы Зеленский не боялся санкций Запада, но маловато для того, чтобы это не отразилось на его имидже.

Битва за прошлое: посол Украины против президента Германии

Мельник раскритиковал Штайнмайера

На имидже украинской власти наверняка скажется и скандал, разгоревшийся в Германии, где украинский посол Андрей Мельник (по странному совпадению, тезка и однофамилец сотрудничавшей с нацистами части ОУН) резко раскритиковал интервью, которое дал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Украинскому послу не понравилось, что Штайнмайер, критикуя Россию за ее нынешнюю политику, призвал не сжигать до конца мосты между Берлином и Москвой, при этом напомнив, что в истории отношений двух стран уже был момент полного разрыва – война 1941-45 годов, унесшая жизни 20 миллионов граждан СССР.

Немецкий президент специально акцентировал, что эта трагедия не оправдывает сегодняшнюю политику Москвы, но и забывать о ней нельзя.

Однако украинский посол этого уточнения не заметил. Он как раз решил, что Штайнмайер ссылкой на войну в прошлом пытается оправдать мягкость Берлина по отношению к Москве, но раскритиковал президента Германии не только за это. Мельник убежден, что трагедию той войны нужно перестать ассоциировать с Россией и начать ассоциировать с Украиной, которая понесла в ней больше всего жертв.

В этом заявлении странно все: начиная от того, что Штайнмайер вообще не делил жертв из Советского Союза по национальностям – он лишь напомнил, что к таким жертвам привела политика разрыва отношений между тогдашним руководством двух стран.

Но еще более странно, что к украинским жертвам немецкой агрессии вдруг начал апеллировать представитель власти, которая, по сути, отказалась от своего исторического наследия в виде участия в Великой Отечественной войне в составе СССР и героизирует лишь "борцов за независимость" из ОУН-УПА, дивизии СС "Галичина" и прочих западноукраинских структур времен Второй мировой.

Хотя, если вдруг идеологическая линия в Украине вдруг сменилась, мы, конечно, вправе апеллировать к Штайнмайеру. Однако почему о смене такой линии знает только посол в Германии, а в Киеве об этом ничего не известно?

Возможна ли перезагрузка "Слуги народа"?

Слуги народа надумали перезагрузиться

В Киеве пока говорят только об одной идеологической перезагрузке – в отношении партии "Слуга народа". Правда, говорить о "перезагрузке" не совсем правильно, поскольку с момента образования и до сегодняшнего дня идеологии у этой партии не было – что, собственно, помогло ей стать победительницей на выборах 2019 года почти во всех регионах и что привело к сосуществованию в рамках одной партии людей с прямо противоположными взглядами.

Однако теперь об идеологии действительно приходится задуматься. Тот факт, что "Оппозиционная платформа" уже опередила "слуг" в рейтингах, а "Евросолидарность" уже дышит в спину, означает одно: имидж "новых лиц" себя уже исчерпал, принеся разочарование практически всем избирателям, многие из них возвращаются в более привычные идеологические ниши, занятые "старыми лицами", а перед "Слугой народа" встает вопрос о том, как вписаться в электоральную карту страны, существовавшую до 2019-го и теперь возрождающуюся.

И это крайне сложный вопрос, поскольку в старой электоральной карте страны места для "Слуги народа" нет. Партия Зеленского – после всех его шагов последнего года – уже точно не сможет подвинуть "ОПЗЖ" на ее электоральном поле, да и невозможно представить сегодняшнего президента, реально выступающего за мир на Донбассе, защиту русского языка и героев Великой Отечественной.

Остается только дрейф в сторону идеологии партий Порошенко и Тимошенко, но тягаться с ними на их поле – тоже занятие неблагодарное. Поэтому идеологам "слуг" нужно выдумать что-то невозможное – а иначе партия просто уйдет в небытие, как все неидеологические партии до нее.

Крымская зрада Твиттера

Твиттер допустил невиданную зраду

Один из главных скандалов вчерашнего дня можно охарактеризовать как классическую "зраду", поскольку пришла она, откуда не ждали. "Идеологически правильная" соцсеть Твиттер – та самая, которая активно боролась с Дональдом Трампом в течение всего последнего года, – вдруг присвоила официальный статус аккаунту "Министерство иностранных дел РФ в Крыму".

Отечественный МИД отреагировал оперативно. Правда, его оперативная реакция оказалась не меньшей "зрадой", чем действия соцсети. Первый зам Кулебы Эмине Джеппар потребовала от Твиттера заблокировать страницу российских коллег в Крыму, но начала это требование с фразы "В дополнение к двум нашим предыдущим призывам…"

После чего история получилась вообще "феерическая": Твиттер, как оказалось, не просто проигногировал два "призыва" украинского МИДа, но и – в ответ на них! – присвоил официальный статус странице, которую Киев требовал заблокировать.

Между тем, такая демонстрация беспомощности – по сути, признание в непрофессионализме. Ведь очевидно, что Твиттер находится в связи нынешней администрацией США. И если страница МИДа РФ в Крыму так беспокоит офис Кулебы, то нужно решать вопрос не твитами в адрес админов, а тихими обращениями в Госдеп США.

Хотя на самом деле, конечно, все это – только имитация борьбы. Невозможно вернуть Крым, если просто не признавать нынешнее состояние вещей и не участвовать в жизни региона. Однако для изменения реальной ситуации нужна политическая мудрость, которую в нынешней власти отыскать нереально.

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