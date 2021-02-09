Кабинет министров предложит Верховной Раде внести в Трудовой кодекс Украины поправки в части введения понятия "трудовые отношения" и принципа презумпции наличия таковых, сообщило Министерство экономики на сайте.

Соответствующий законопроект правительство поддержало на внеочередном заседании в понедельник, передает пресс-служба Минэкономразвития.

Предлагается определить семь признаков наличия трудовых отношений:

лицо выполняет работу по конкретной квалификации, профессии или должности и под контролем того, в чьих интересах оно работает; процесс труда регулируется постоянно и не предусматривает установления работнику конкретного результата за определенный период; выполнение работы на определенном или согласованном рабочем месте с соблюдением установленных правил внутреннего трудового распорядка; лицо, в интересах которого выполняется работа, организовывает условия труда, предоставляет оборудование, инструменты, материалы, рабочее место; систематическая выплата вознаграждения лицу, выполняющему работу; установление длительности рабочего времени и времени отдыха лицом, в чьих интересах выполняется работа; возмещение расходов на поездки и другие финансовые расходы, связанные с выполнением работы в интересах конкретного лица.

"При этом работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если есть, по крайней мере, три из перечисленных признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы", - пояснило Минэкономики.

Законопроектом также предлагается урегулировать вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников о соответствующих изменениях.

"Это сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива, усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения", - пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Рада поддержала законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат.

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