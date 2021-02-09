У Шмыгаля одобрили законопроект о семи признаках трудовых отношений в Украине
Кабинет министров предложит Верховной Раде внести в Трудовой кодекс Украины поправки в части введения понятия "трудовые отношения" и принципа презумпции наличия таковых, сообщило Министерство экономики на сайте.
Соответствующий законопроект правительство поддержало на внеочередном заседании в понедельник, передает пресс-служба Минэкономразвития.
Предлагается определить семь признаков наличия трудовых отношений:
- лицо выполняет работу по конкретной квалификации, профессии или должности и под контролем того, в чьих интересах оно работает;
- процесс труда регулируется постоянно и не предусматривает установления работнику конкретного результата за определенный период;
- выполнение работы на определенном или согласованном рабочем месте с соблюдением установленных правил внутреннего трудового распорядка;
- лицо, в интересах которого выполняется работа, организовывает условия труда, предоставляет оборудование, инструменты, материалы, рабочее место;
- систематическая выплата вознаграждения лицу, выполняющему работу;
- установление длительности рабочего времени и времени отдыха лицом, в чьих интересах выполняется работа;
- возмещение расходов на поездки и другие финансовые расходы, связанные с выполнением работы в интересах конкретного лица.
"При этом работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если есть, по крайней мере, три из перечисленных признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы", - пояснило Минэкономики.
Законопроектом также предлагается урегулировать вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников о соответствующих изменениях.
"Это сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива, усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения", - пояснили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Рада поддержала законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат.
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