Аэропорты в Виннице и в Черновцах остановили свою работу из-за сильного снегопада. Остальные аэропорты работают в штатном режиме, но с возможными задержками рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. В Закарпатской области - небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Не работают аэропорты в Виннице и Черновцах.

Движение железнодорожного транспорта обеспечено в обычном режиме.

Также в ведомстве рассказали, что за снежный день 8 февраля спасателям пришлось буксировать 72 автомобиля и оказывать помощь 175 людям.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопады не оставят Украину и во вторник, 9 февраля.

Еще мы писали, что аэропорты "Борисполь" и "Киев" предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.