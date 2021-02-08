Дождь, ледяной дождь, снег и мокрый снег. Синоптик предупредила о серии циклонов 9 февраля
Серия циклонов, проносящихся сейчас через Украину, обеспечивает богатое разнообразие погоды. В один день, 9 февраля, в разных частях страны будут сразу снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, сильный мороз на севере и до +10 на юге.
Об этом сообщает в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
По словам Диденко, в ночь на вторник осадки пройдут в большинстве областей Украины. А днем их наибольшая вероятность на востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.
При этом осадки полосами распределяться с севера и юг: снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь.
В горах велика лавинная опасность.
Что касается температуры воздуха, то ночью ударят довольно крепкие морозы -6...-13 градусов. А вот днем показатели будут следующие:
- в северных областях -5...-9 градусов;
- в западных областях -1...-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;
- в центральных областях +1...+4 градуса, на Полтавщине до -2 градусов;
- в восточных областях, на Луганщине и Донетчине +3...+6 градусов, в Харьковской области около нуля;
- в южной части +5...+10.
Порывистый ветер будет дуть с востока.
В Киеве ближайшей ночью до утра еще будет идти снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах ожидается гололедица.
Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем поднимется до -2...-5 градусов.
На сухую солнечную погоду пока рассчитывать не стоит, пишет синоптик.
С выходных она обещает очередную порцию серьезных морозов до -20...-25 градусов.
Прогноз Диденко можно сравнить с данными Гидрометцентра на вторник.
Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода в феврале.