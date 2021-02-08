Серия циклонов, проносящихся сейчас через Украину, обеспечивает богатое разнообразие погоды. В один день, 9 февраля, в разных частях страны будут сразу снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, сильный мороз на севере и до +10 на юге.

Об этом сообщает в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в ночь на вторник осадки пройдут в большинстве областей Украины. А днем ​​их наибольшая вероятность на востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

При этом осадки полосами распределяться с севера и юг: снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь.

В горах велика лавинная опасность.

Что касается температуры воздуха, то ночью ударят довольно крепкие морозы -6...-13 градусов. А вот днем показатели будут следующие:

в северных областях -5...-9 градусов;

в западных областях -1...-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;

в центральных областях +1...+4 градуса, на Полтавщине до -2 градусов;

в восточных областях, на Луганщине и Донетчине +3...+6 градусов, в Харьковской области около нуля;

в южной части +5...+10.

Порывистый ветер будет дуть с востока.

В Киеве ближайшей ночью до утра еще будет идти снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем поднимется до -2...-5 градусов.

На сухую солнечную погоду пока рассчитывать не стоит, пишет синоптик.

С выходных она обещает очередную порцию серьезных морозов до -20...-25 градусов.

Прогноз Диденко можно сравнить с данными Гидрометцентра на вторник.

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода в феврале.