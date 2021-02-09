В Украинском гидрометцентре дали прогноз на весь февраль средней месячной температуры и количества осадков.

Данные от синоптиков опубликованы на сайте центра.

Ожидается, что средняя месячная температура будет от -3 до +1, в Крыму до +3, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков метеорологи предсказывают 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма - до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Гидрометцентре также дали краткую климатическую характеристику февраля.

Средняя месячная температура воздуха в последний месяц зимы обычно составляет 0...-5, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах -6...-7, в Крыму от -1 до +4.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -27...-39, на юге Украины и в Закарпатье -23...-34.

Абсолютный максимум температуры воздуха +12...+20. На Прикарпатье, в южной части - до +21...+24, на высокогорье Карпат +8...+10.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах - до 47-125 мм.

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