В Чили начались протесты, после того как полицейские застрелили уличного жонглера, который шел по улице с мачете.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Копы применили огнестрельное оружие после того, как жонглер отказался показывать документы.

"Это случилось в курортном городке Пангипульи. Правоохранители хотели проверить документы у мужчины, который развлекал публику тем, что жонглировал. Но тот отказался и бросился бежать, полицейский трижды попал в жонглера, он скончался на месте. Полицейского отстранили от работы и взяли под стражу. Но это не успокоило местных жителей - вспыхнули массовые протесты, переросшие в уличные беспорядки", - говорится в сюжете.

Люди, вышедшие на акции, выступают против полицейского насилия и устроили погромы.

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