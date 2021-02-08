В понедельник Европейское космическое агентство (ESA) анонсировало, что 31 марта начнет набор новых астронавтов. Это произойдет впервые за 11 лет.

Объявление о наборе размещено в соцсетях и на сайте организации.

"Впервые за 11 лет ESA ищет новых астронавтов. Эти новобранцы будут работать вместе с действующими астронавтами, когда Европа вступит в новую эру освоения космоса", - сказано на сайте агентства.

В организации пояснили, что прием вакансий будет открыт почти два месяца - до 28 мая 2021 года. После этого начнется процесс отбора кандидатов.

В ESA призвали женщин активнее подавать заявки.

"Мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах. Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций вместе с нашими международными партнерами", - сказал генеральный директор ESA Йохан-Дитрих Вёрнер.

Как писала "Страна", осенью NASA и Европейское космическое агентство договорились о создании станции около Луны.

Также мы сообщали о запуске ESA спутника Characterising Exoplanet Satellite (Cheops), предназначенного для поиска экзопланет.