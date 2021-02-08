В начале февраля в интернете распространилась информация о создании машины времени в крупнейшей в Китае государственной лабораторией физики элементарных частиц совместно с частной компанией Ruitai Technology Development. Однако обе организации опровергли эти сообщения.

Об этом пишет китайский портал Yicai Global.

В сети расписали подробности прорывного проекта. Якобы для его реализации должны построить научно-экспериментальную базу площадью 64,7 тысячи квадратных метров. Называли и его стоимость: 838 миллиардов долларов, причем более 30 миллионов разработчики вроде бы намеревались просить у правительства КНР.

СМИ называли и дату первых испытаний по искривлению пространства-времени и перемещению во времени - сентября 2021 года.

Однако 3 февраля лаборатория заявила, что не имеет никаких отношений с Ruitai Technology Development Technology.

В Ruitai (расположена в провинции Шаньси), основанной в 2001 году, сказали, что такого проекта не существует.

В компании появление новости о создании фантастической технологии объяснили тем, что финансово-информационная платформа Tourongjie, с которой Ruitai сотрудничала короткое время, создала презентацию машины времени по ошибке. Презентация случайно успела разлететься по интернету.

На самом деле Ruitai занимается разработкой и производством высокотемпературных печей для стекольной, цементной, электрической и нефтехимической промышленности.

Из вполне реальных прогрессивных китайских технологий можно назвать телекоммуникационные технологии шестого поколения.

Осенью Китай запустил первый в мире спутник для тестирования 6G.