В Николаевском зоопарке показали видео, как соскучился белый медведь по редкому снегу
В Николаевском зоопарке показали, как радуется редкому в этом регионе снегу белый медведь.
Видео снял директор зверинца с подписью: "Снега маловато - разгуляться негде", и выложил его на своей странице в Facebook.
На видео всегда до этого важный медведь Нанук ловит небольшой снег, выпавший в Николаеве, и пытается покачаться в нем по вольеру. Таким образом эти животные чистят свой белый мех.
Как известно, в Николаевском зоопарке проживают три белых медведя: Нанук, Сметанка и Зефирка.
Ранее "Страна" рассказывала, что во вторник снегопады не оставят Украину, обещают метели и налипание снега.
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