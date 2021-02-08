Правительство Нидерландов продлило до 2 марта общенациональный ночной комендантский час с 21:00 до 04:30 в рамках продолжения борьбы с распространением коронавирусной болезни.

Об этом информирует местное издание De Telegraaf.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил в понедельник, 8 февраля, что группа медицинских экспертов "строго предупредила (правительство) о еще более высоком росте темпов распространения более заразного британского варианта (коронавируса) и рекомендовала оставить комендантский час в силе".

Он, ссылаясь на данные медгруппы, добавил, что ситуация с количеством заражений коронавирусом и госпитализациями пациентов с Covid-19 обстоит хуже, чем прогнозировалось ранее.

С начала пандемии коронавирусную болезнь в Нидерландах выявили у более 1 миллиона человек, более 14 тысяч пациентов скончались.

Это первый комендантский час в стране со Второй мировой войны. Его введение 23 января спровоцировало волну протестов противников ужесточения карантинных ограничений.

Недавно правительство Грузии приняло аналогичное решение о продлении комендантского часа.