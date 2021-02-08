Субмарина Морских сил самообороны Японии 8 февраля столкнулась с частным судном у берегов префектуры Коти острова Сикоку, что в Тихом океане. Как минимум три человека из экипажа подлодки, который насчитывает 65 человек, получили травмы.

Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на заявление представителя Морских сил самообороны.

По словам генерального секретаря Кабинета министров Японии Кацунобу Като, инцидент произошел около 11:00 (4:00 по Киеву). 84-метровая подводная лодка типа "Сорю" поцарапала корпус другого судна, когда поднималась из глубины.

Правительство создало комиссию для сбора информации о происшествии, добавил Като. По его словам, частное судно сообщило береговой охране, что не ощутило контакта с подлодкой, а каких-либо повреждений его корпуса не выявлено.

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