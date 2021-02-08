Первая в истории арабская космическая миссия на Марс, зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов, достигнет орбиты Красной планеты 9 февраля. Таким образом аппарат станет еще и первым из трех космических кораблей, прибывших на Марс в этом месяце.

Об этом сообщают "Новости космоса".

В июле 2020 года ОАЭ, Китай и США запустили свои аппараты на Марс, воспользовавшись периодом, когда Земля наиболее близка к этой планете. Арабская страна приурочила миссию к 50-летию своего объединения.

В случае успеха миссии государство Персидского залива станет пятой страной, которая когда-либо достигала Марса (в прошлом это удалось США, Индии, СССР и Европейскому космическому агентству). А миссия Китая должна стать шестой на следующий день.

"Надежда" (Al-Amal на арабском языке) будет вращаться вокруг Красной планеты в течение как минимум одного марсианского года, или 687 дней. В то же время китайский Tianwen-1 и американский марсоход Perseverance 2020 приземлятся на марсианскую поверхность.

По словам официальных лиц Эмиратов, после старта из Японии в июле миссия столкнулась с самым критическим и сложным маневром, шансы на успешный выход на орбиту Марса были 50 на 50. Однако ситуацию удалось преодолеть.

Космический корабль должен значительно замедлиться, чтобы быть захваченным марсианской гравитацией. Он запустит все шесть двигателей Delta-V и в течение 27 минут будет вращать ими, чтобы снизить свою крейсерскую скорость с 121 000 километров в час до примерно 18 000. Это произойдет в 15:30 по Гринвичу. Потребуется 11 минут, чтобы сигнал о продвижении аппарата достиг наземного контроля.

В ходе усиленной работы двигателей будет израсходована половина топлива.

Зонд предназначен для получения снимков динамики погоды на планете. Аппарат будет использовать три научных инструмента для мониторинга марсианской атмосферы и, как ожидается, начнет передачу информации на Землю в сентябре 2021 года, а данные будут доступны для изучения ученым со всего мира.

На днях китайский зонд сделал первую фотографию Марса с расстояния примерно в 2,2 млн километра.

Между тем американский бизнесмен Илон Маск строит планы по колонизации Марса.