Поэтессу и профессора Национального педагогического университета имени М.Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от проведения лекций после того как она раскритиковала политику тотальной украинизации.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со слов самой Бильченко.

"1 февраля, в день заседания ученого совета, меня отстранили от пар. Но дирекция университета отказывается сообщать об этом официально", - сказала 40-летняя культуролог.

Она добавила, что об отстранении ее уведомили устно, а лекции просто убрали из расписания.

Как рассказывала "Страна", против Бильченко развернулась масштабная травля с участием радикалов за ее пост о законе об украинизации, который она назвала "звеном в цепи, очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Это уже не первая атака на поэтессу. В 2017 году она говорила, что порохоботы постоянно пишут на нее доносы.