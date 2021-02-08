На Волыни мужчина исполосовал ножом брата, жену и прибывшего на вызов полицейского. Видео
В Волынской области 40-летний мужчина бросился с ножом на жену и родного брата.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что нападению предшествовала сильная ссора: схватив кухонные ножи, мужчина бросился на родственников.
Раненая жена успела вызвать полицейских. Когда они прибыли на место, мужчина бросился с ножом и на них - ранил одного из полицейских. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.
"Сейчас в больнице четверо раненых: сам нападавший, раненные им двое родственников и правоохранитель", - говорится в материале от ТСН.
Мужчине за содеянное теперь грозит до 15 лет за решеткой. Правда перед этим, скорее всего, ему предстоит пройти психиатрическую проверку.
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