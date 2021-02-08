В Волынской области 40-летний мужчина бросился с ножом на жену и родного брата.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что нападению предшествовала сильная ссора: схватив кухонные ножи, мужчина бросился на родственников.

Раненая жена успела вызвать полицейских. Когда они прибыли на место, мужчина бросился с ножом и на них - ранил одного из полицейских. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

"Сейчас в больнице четверо раненых: сам нападавший, раненные им двое родственников и правоохранитель", - говорится в материале от ТСН.

Мужчине за содеянное теперь грозит до 15 лет за решеткой. Правда перед этим, скорее всего, ему предстоит пройти психиатрическую проверку.

Ранее "Страна" рассказывала, как в киевской больнице мужчина с ножом ранил посетителя и убежал домой.

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