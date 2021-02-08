США возвращаются в Совет ООН по правам человека после того, как в июне 2018 года администрация президента Дональда Трампа приняла решение о выходе из этого органа.

Об этом свидетельствует заявление государственного секретаря Энтони Блинкена.

"Администрация Байдена вернула США во внешнюю политику, сосредоточенную на демократии, правах человека и равенстве. Эффективное использование многосторонних инструментов является важным элементом этого видения, и поэтому президент поручил Госдепартаменту немедленно и активно восстановить отношения с Советом ООН по правам человека", - говорится в заявлении.

Также Блинкен отметил, что Совет не является полноценным органом и нуждается в реформировании по многим аспектам - от повестки дня и условий для членства до диспропорциональной политики касательно Израиля. По словам главы Госдепа, решение администрации Трампа в 2018 году о выходе из Совета "не способствовало существенным изменениям, а вместо этого создало вакуум", который заполнили страны с авторитарными программами.

"Чтобы устранить недостатки в работе Совета и обеспечить ее соответствие мандату, Соединенные Штаты должны оставаться за столом, используя весь вес нашего дипломатического руководства", - заявил Блинкен.

Он добавил, что в ближайшее время США намерены взаимодействовать с Советом в качестве наблюдателя, однако будут иметь возможность выступать в этом органе, а также участвовать в переговорах и сотрудничать с другими для предоставления резолюций.

"Лучшим способом усовершенствования Совета является принципиальное взаимодействие с ним и его членами. Мы твердо убеждены, что когда Соединенные Штаты будут конструктивно взаимодействовать с Советом, совместно с нашими союзниками и друзьями, положительные изменения станут возможными", - заявил госсекретарь.

Совет ООН по правам человека является международным правозащитным органом, который заменил Комиссию ООН по правам человека (UNCHR). Совет является вспомогательным органом Генассамблеи ООН, главным в обсуждении и сотрудничестве по правам человека, обеспечивает общее рассмотрение ситуации, готовит рекомендации и проекты международно-правовых актов в сфере защиты прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

Напомним, администрация Трампа объяснила свой выход из Совета ООН по правам человека предвзятым отношением к Израилю у его участников и отсутствием реформ.

Тогда генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что предпочел бы, чтобы США остались в этом органе.