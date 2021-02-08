Строительство двух ниток газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании, которое раньше планировали завершить в мае, будет окончено в апреле.

Об этом говорится в уведомлении оператора стройки Nord Stream 2 AG на портале Датского национального агентства по мореплаванию.

В сообщении также приводится список специализированных судов, задействованных на стройке: это трубоукладчик "Фортуна" и строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию ФРГ в отношении российского газопровода "Северный поток – 2".

Мы также рассказывали о планах США на новые санкции против трубопровода. В Государственном департаменте заявили, что с санкциями в Вашингтоне определятся уже после завершения строительства или даже после сертификации газопровода.