В конце января вступил в силу приказ Министерства образования и науки от 25 января об утверждении форм документов о высшем образовании (научных степенях) и приложения к ним, образца академической справки.

Как информирует Юрлига, в пункте 3 приказа указано, что в дипломах младшего бакалавра, бакалавра, магистра, которые выдают заведения высшего образования, может указываться информация об особых достижениях и/или отличиях получателей образования с учетом положений пункта 10 части второй статьи 36 Закона "О высшем образовании".

В МОН обратили внимание, что отметку об отличии ставят в дипломе о высшем образовании. В соответствии с приказом, в пункте 1 примечания к форме диплома младшего бакалавра, бакалавра, магистра указано, что строка с записью о дополнительной информации предусматривается в случае отличия.

Сведения об особых достижениях и/или отличиях также указываются в пункте 6.2.4 приложения к диплому европейского образца.

Ранее сообщалось, что в МОН разрешили международные языковые экзамены приравнивать к итоговой аттестации по иностранному.

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