Студент одного из колледжей в Кировоградской области решил ограбить магазин, чтобы оплатить кредит. Реализовав свой план парень рассказал полицейским о совершенном им преступлении.

Об этом информирует местное издание "Златополь" со ссылкой на материалы Кировского районного суда.

По данным следствия, уроженец Михайловки Кировоградской области 18 сентября прошлого года зашел за прилавок одного из магазинов и, угрожая продавцу ножом, забрал 719 гривен. После этого он убежал.

На суде парень рассказал, что должен был срочно оплатить кредит, однако денег у него не было, потому и решился на преступление.

После ограбления он приехал в район рынка "Босфор" и, заметив патруль полиции, остановил служебный автомобиль и рассказал правоохранителям о содеянном.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет условно.

Напомним, недавно житель Черноморска притормозил на дороге, чтобы помочь водителю и пассажиру BMW. Однако оказалось, что это были грабители, которые под дулом пистолета заставили его отдать все свои деньги.

Ранее мы писали о том, как в Одессе парень подал руку упавшей на льду девушке, а потом избил и ограбил ее.