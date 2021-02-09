Сегодня, 9 февраля, на территории Украины продолжит идти снег, местами с дождем; мороз будет усиливаться.
"Страна" публикует прогноз погоды - чего ждать жителям Киева и других регионов в этот вторник.
Погода в Киеве на сегодня
В Киеве весь день будет идти снег. Самые сильные осадки с утра. Закончится метель от лишь ближе к 17 часов. Средняя температура дня будет -6 градусов. Скорость ветра комфортная - около 6 метров в секунду.
Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля
По прогнозу дождь закончится до 8 утра. Весь оставшийся день в Одессе будет светить яркое солнце. Днем температура воздуха достигнет +9 градусов по Цельсию.
Погода в Харькове на сегодня 9 февраля
В Харькове сегодня будет суровая зимняя погода. Вплоть до 11 часов прогнозирует сильный снег, переходящий в метель. Потом потеплеет и снег местами превратится в дождь.
Ранним утром будет холодно -8 градусов, днем в среднем -3, а к вечеру потеплеет до +1.
Прогноз погоды в Донецке на сегодня
В Донецке днем будет около -3 градусов. В обеденном время температура воздуха станет минимально плюсовой. Весь день будет идти снег с дождем, самые интенсивные осадки - с 8 утра до 14 часов дня. Ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду.
Прогноз погоды в Днепре на сегодня
В Днепре будет дождливо, осадки закончатся к 14 часам. Весь день будет плюсовая температура от +1 до +5 градусов. Ветер ощутимый - до 13 метров в секунду.
Погода во Львове на сегодня
Во Львове максимально днем температура поднимется до -5 градусов по Цельсию. Днем облачно с прояснениями. Осадки ожидаются снежные, закончатся они примерно до 10 утра. Ветер до 12 метров в секунду.
Прогноз погоды в Ужгороде сегодня
В Ужгороде то и дело будет срываться снег с дождем, особенно сильный - с 20 до 22 часов вечера. Средняя температура дня +3 градуса. Ветер слабый - до 8 метров в секунду.
Погода в других регионах Украины
Погода в других городах Украины по прогнозу синоптиков "Укргидрометцентра":
Чернигов:
- днем -2...-4, ночью -8...-10, снег.
Сумы:
- днем -2...-4, ночью -9...-11, снег.
Полтава:
- днем +2...+4, ночью -4...-6, снег с дождем.
Луцк:
- днем -1...-3, ночью -6...-8, облачно.
Черновцы:
- днем -1...-3, ночью -3...-5, снег.
Черкассы:
- днем +1...+3, ночью -4...-6, снег с дождем.
Луганск:
- днем -1...+1, ночью -6...-8, снег.
Николаев:
- днем +7...+9, ночью -1...+1, солнечно, облачно.
Запорожье:
- днем +6...+8, ночью, -2...-4, солнечно, облачно.
другие города - на карте ниже.