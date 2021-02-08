Прокуратура сообщено о подозрении бывшей работнице Васильковского горсовета по факту присвоения денежных средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствием установлено, что в период с 2017 по 2020 год бывшая работница бухгалтерии отдела образования периодически присваивала бюджетные средства, которые поступали к указанному структурного подразделения городского совета за предоставление платных услуг.

Всего на счету предприимчивой женщины 27 противоправных эпизодов. Своими действиями женщина нанесла ущерб местному бюджету на 44 000 гривен.

Сейчас 34-летней жительнице Василькова сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Ранее "Страна" рассказывала, как экс-чиновник ВСУ присвоил 3 миллиона гривен, выделенных на строительство казарм в Полтаве.

Также мы писали о том, как из областного бюджета Львовской ОГА экс-чиновники присвоили более 3 млн грн.