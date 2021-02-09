Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что ее страна поможет нашей в получении и распространении вакцин против коронавируса. Речь о 117 тысяч дозах препарата Pfizer, который прибудет в рамках инициативы Covax.

Об этом сообщается на сайте посольства.

"В ближайшее время состоится массовое разворачивание вакцинации - чрезвычайно сложный, однако амбициозный процесс. И я с радостью сообщаю, что Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены в Украину в рамках Covax", - сказала Квин.

По этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить хранение и транспортировку вакцины при чрезвычайно низких температурах, необходимых для вакцины Pfizer.

"Поскольку государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах, Украина нуждалась в поддержке для того, чтобы очень быстро организовать логистику", - сказала Квин.

Ранее "Страна" рассказывала, кому из украинцев введут первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Мы также сообщали, что Минздрав хочет вакцинировать от ковида без очереди Зеленского, Шмыгаля и неких "авторитетов".