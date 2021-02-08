Киевская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 21-летнего водителя грузовика, который 11 сентября 2020 года под Киевом спровоцировал масштабное ДТП, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Водителю грузовика инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что 11 сентября прошлого года на трассе Киев-Харьков 21-летний водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении города, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который ехал в попутном направлении. После этого DAF выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Вследствие смертельной ДТП погибли 7 человек, а 12 получили тяжелые телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Броварах 16-летний пьяный за рулем стал участником смертельного ДТП на светофоре.

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