Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали эффектное фото пейзажа в зоне отчуждения ЧАЭС. Местность на нем выглядит как портал в заповедный волшебный мир, населенный фантастическими существами.

Снимок фотографа Станислава Гуменюка появился на аккаунте в Фейсбук заповедника.

На фото запечатлена заброшенная и частично заросшая дорога. У обочины стоит ржавый знак, а косо растущее над колеей деревце образует арку. Дорога словно обрывается в необозримый лесной простор.

Место выглядит волнующе диким, сказочным, волшебным.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показывали фотографии одичалых после смерти хозяина коров, которые сумели без человеческой заботы выжить в зоне отчуждения.

"Страна" также публиковала фото покрытой льдом реки в заповеднике, которая похожа на белую ленту.