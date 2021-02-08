В Броварах правоохранители сообщили 16-летнему местному жителю о подозрении в совершении смертельного ДТП (ч.2 ст.286 УК Украины), сообщает прокуратура Киевской области.

Установлено, что 6 февраля этого года, броварчанин 2004 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения за рулем автомобиля Honda Accord, на большой скорости протаранил Chevrolet Lacetti.

Водитель этого авто остановился на красный сигнал светофора с включенным левым поворотом для осуществления дальнейшего маневра разворота. В результате удара 40-летний водитель Chevrolet от полученных травм умер в карете скорой медицинской помощи.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному подозреваемому меры пресечения.

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