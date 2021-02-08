Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) провел пресс-конференцию на тему "Современные вызовы оценки действий коллаборационистов и санкционной политики". На мероприятии была представлена методику оценки целесообразности введения персональных санкций в отношении тех, кто сотрудничает с оккупационными властями. КРЦ предлагает применить ее в проекте закона "О государственной политике переходного периода".

Видеозапись пресс-конференции. состоявшейся 3 февраля, появилась на YouTube-канале КРЦ.

В организации напомнили, что в конце декабря 2020 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало законопроект "О государственной политике переходного периода".

В КРЦ считают, что проект целесообразно дополнить положениями об оценке степени активности сотрудничества с оккупантами и вины перед Украиной.

"Как можно сравнить чиновника или военнослужащего, который давал присягу Украине и перешел на сторону оккупантов, и врача, который давал клятву Гиппократа и продолжает работать и оказывать медицинскую помощь украинцам на оккупированных территориях? Какие должны быть действия? Как это можно оценить? Сейчас все эти вопросы остаются открытыми. В связи с этим КРЦ разработал эту методику, которая является вспомогательным инструментом, чтобы люди смогли сами оценить степень своей коллаборации. Эта классификация может быть важным инструментом для санкционной политики, как для украинских государственных органов, так и для международных организаций" , - сказал председатель правления КРЦ Эскендер Бариев.

По мнению экспертов КРЦ, целесообразным путем оценки форм коллаборации в отношении конкретного лица с целью последующего реагирования на его действия следует считать применение к нему ряда индикаторов ответственности. Совокупность таких индикаторов должна свидетельствовать о необходимости внесения лица в санкционные списки и о степени неотложности такой необходимости в отношении этого лица.

Предлагаются следующие индикаторы для определения такой ответственности, которые должны применяться по своей совокупности:

Гражданство. Легальность пребывания в Крыму. Особые обязательства перед Украиной. Прекращение обязательств перед Украиной. Статус в системе оккупационной власти. Отношение к задачам оккупационной власти. Негативные последствия от сотрудничества с оккупантами. Продолжительность сотрудничества с оккупантами. Оценка деятельности лица оккупантами. Положительные потребности сотрудничества с оккупантами. Основания прекращения сотрудничества с оккупантами. Общие факторы, подлежащие учету.

Как пояснила менеджер КРЦ Людмила Коротких, для расчета индикаторов для конкретного лица избирается один из вариантов, а в условиях возможности выбора нескольких вариантов одновременно избирается один, который дает большее количество баллов. Баллы индикаторов с 1 по 9 состоят арифметически и из полученного числа вычитаются баллы индикаторов с 10 по 12. Максимально можно набрать 100 баллов, а красная линия, за которую нельзя заходить составляет 50.

"Говоря о медианах, сегодня мы берем условно цифру 50, но мы реалисты и понимаем, что санкционные списки не будут состоять из сотен тысяч людей, речь идет о нескольких десятках персоналий. Естественно, не все лица, которые превышают 50 баллов, войдут в санкционные списки. Однако мы можем аргументировать целесообразность включения в список конкретного человека из-за высокой оценки", - пояснил эксперт КРЦ Борис Бабин.

Представители КРЦ для примера оценили трех человек в соответствии с разработанной методикой. Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская получила 86 баллов, условный депутат горсовета - 30, а условный врач городской больницы - 17.

"Уже сегодня мы должны дать посыл нашим гражданам на оккупированных территориях и обозначить красные линии, за которые переходить нельзя. В противном случае они рискуют попасть в санкционные списки, а возможно, и нести ответственность за нарушение украинского законодательства, как и граждане РФ, которые продолжают грубо нарушать международное право", - добавил Бариев.

Между тем 8 февраля Twitter признал официальным аккаунт МИД России в аннексированном Крыму.

Ранее "Страна" приводила мнение председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о том, что на Всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.