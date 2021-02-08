Вакцина производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая станет одним из основных препаратов для иммунизации украинцев от коронавируса, может защитить от южноафриканского штамма всего в 10% случаев.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на исследование специалистов южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета.

"Результаты, которые мы сейчас описываем, против штамма, по оценке, составляют 10%. Очевидно, это далеко от отметки в 60%, и даже если провести более масштабное исследование, то эффективность вакцины вряд ли будет даже 40 или 50%", - сказал профессор Шабир Мадхи из университета Витватерсранда, который руководил исследованием.

По его словам, результаты исследования показывают, что вакцина не защищает от умеренных случаев заражения коронавирусом сравнительно молодое население с низкой смертностью от гипертонии и диабета.

В исследовании принимали участие 2 тысяч добровольцев возрастом в 31 год. После обнародования этих данных власти ЮАР приняли решение временно прекратить использовать этот препарат. Страна получила 1 млн доз вакцины производства этой компании и должна была начать вакцинацию на этой неделе. Сегодня вопрос об эффективности вакцины AstraZeneca обсудят эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 5 февраля министерство здравоохранения Украины получило подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от коронавируса производства компаний AstraZeneca и NovaVax. Поставка будет проходить с февраля 2021 года, а старт вакцинации, по словам главы ведомства, намечен на 15 февраля.

Также мы писали о том, что по данным Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, в рамках программы COVAX наша страна получит более 2,2 млн доз вакцины AstraZeneca на протяжении года.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, какую вакцину завезут в Украину.