Правоохранители Киевской области разоблачили организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения европейского образца. Этот "бизнес" приносил 20 млн гривен годового дохода. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что организовал преступления группу киевлянин, он создал и администрировал сайт, на котором граждане Украины и Евросоюза могли заказать себе водительское удостоверение европейского образца.

Согласно разработанной схемы, граждане оставляли заявку на сайте, после чего им перезванивал работник Call-центра и сообщал, что их запишут на обучение в автошколу и пропишут в Варшаве, но на экзамены в автошколе и в сервисном центре вместо него пойдет их работник ", - говорится в сообщении.

Участники организованной группы самостоятельно изготавливали удостоверение, используя поддельные печати. Готовые водительского удостоверения европейского образца отправляли заказчикам по почте. Денежные средства от покупателей злоумышленники получали на банковские счета, открытые в странах Евросоюза на подставных лиц.

"По результатам проведенных в Киеве обысков изъята компьютерная техника, средства связи, банковские карты, черновые записи, товарно-транспортные накладные, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг причастных к совершению преступления лиц, решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

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