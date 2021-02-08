Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 февраля провел рабочее совещание о развитии сферы культуры и СМИ в минувшем году. Глава государства выразил недовольство усилиями министра культуры Атагелди Шамырадова.

Об этом сообщает государственная республиканская ежедневная газета "Нейтральный Туркменистан".

Заслушав отчет министра и заметив, что в стране проводится большая работа по развитию национальной культуры, президент указал на ошибки в этом направлении.

По его словам, в центрах культуры и театрах не ставятся новые спектакли, воспевающие нынешние успехи и счастливую жизнь народа, мало и коротких сценических пьес, что является результатом низкого уровня театральной режиссуры и художественности создаваемых произведений.

Деятельность по изучению, популяризации и сохранению для грядущих поколений духовно-культурного наследия народа организуется ненадлежащим образом, добавил Бердымухамедов.

Он проучил обеспечить достойное освещение 30-летия независимости Туркменистана, которое будет отмечаться в 2021 году.

Обращаясь к председателю Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, руководителям телерадиоканалов, лидер нации поручил регулярно выпускать передачи, посвящённые 30-летию туркменской независимости.

Кроме того, Бердымухамедов распорядился провести все массовые мероприятия, торжества и театрализованные представления, приуроченные к 30-летию независимости, "с использованием современных достижений в этой области".

В числе приоритетов он назвал отражение в этих мероприятиях "особенностей национальных традиций и обычаев, культурных и духовных ценностей народа", сообщает "Нейтральный Туркменистан".

Ранее "Страна" рассказывала, как президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю в Ашхабаде.

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