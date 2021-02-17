Сегодня, 17 февраля, в Европе отмечается день кота (день кошки). Неофициальный праздник призван в очередной раз обратить внимание общественности на проблемы кошачих.

Несмотря на старания активистов, до сих пор в разных странах мира остается много бездомных кошек. Но для государств, где зимы холодные, этот вопрос стоит особенно остро.

Как отметить день кота, самые интересные факты о кошках, мемы и прикольные видео о них - в материале "Страны".

День кота 2021 - как отметить

Самый лучший способ отметить день кота - взять бездомного хвостатого из приюта. Не стоит опасаться - там содержаться стерилизованные животные, они проходят обязательный осмотр у ветеринаров.

Нет никаких сомнений, что котик сделает дом более уютным, а жизнь хозяев - еще немного счастливее. Особенно с новым жильцом подружатся дети и старики.

Если у вас нет возможности приютить кошку, можно быть полезными по-другому. Наверняка вы видели на улице бездомных кошачих. Сейчас их жизнь находится в опасности, так как за окном сильные морозы. Приютите их хотя бы временно в подъезде. Это просто реализовать с помощью пластиковой коробки и старого пледа. Затем налейте воды и покормите питомца. Так вы совершите очень доброе дело.

Подкармливать кошек на улице не будет лишним круглогодично. Лучше всего покупать корм в магазине, пусть и недорогой. Но можно также выносить и человеческую еду с хорошим сроком годности.

Интересные факты о кошках

1. Когда кот трется о человека, так он помечает свою территорию. Если это происходит регулярно, можете быть уверены: кошка считает, что вы - ее собственность.

2. Один из самых распространенных мифов: коты любят молоко. Большинство - не любят.

3. Да, коты действительно думают, что ваша квартира принадлежит им. А вы в ней живете, чтобы ухаживать за ними.

4. 99% хозяев разговаривают со своими котами. Многие это скрывают.

5. Коты нередко наблюдают за тем, как их хозяин купается в ванной. Вода для кошки - это опасность. Животное наблюдает и контролирует, чтобы с вами все было хорошо.

6. Пот у кошек выделяется только на подушечках лап. Вся остальная часть животного не потеет.

7. Коты развивают скорость 49 километров в час.

8. Один из самых эмоциональных моментов в жизни кошки - когда хозяин приходит домой. Животное встречает вас у двери не только потому что хочет есть, но и демонстрируя свою радость от встречи.

9. Кошки в привычном для нашего глаза виде появились около 12 миллионов лет назад.

10. Сегодня в мире живет около 500 миллионов котов.

11. Доказано, что коты могут любить своих хозяев. Но проявляют они это по-своему: с каким членом семьи кошка чаще всего в физическом контакте (например, у кого спит в ногах), тот и самый любимый для животного.

12. Кошки снижают риск инфарктов и инсультов у своих владельцев на треть.

13. Коты-мальчики чаще левши, кошки-девочки – правши.

14. Мяуканье кошек состоит из 100 интонаций, а гавканье собаки - всего из десяти.

15. Около 70% своей жизни кошки спят.

16. Нос у кошек уникальный - так же, как у человека отпечаток пальцев.

17. Существуют кошки, которые выжили после падения с 230-метровой высоты.

18. Коты не способны чувствовать вкус сладкого. Хотя обоняние у них в 14 раз сильнее, чем у человека.

19. Лучше всего кошки реагируют на человеческий звук "с", поэтому выбирайте кличку с ним в составе. В целом же коты всегда распознают голос хозяина, но часто делают вид, что вообще не слышат - им просто лень.

20. Когда кошка довольна, она выпускает и втягивает когти на передних лапах.

Прикольные картинки и видео с котом

Специально для читателей "Страны" - подборка прикольных картинок про котов и видео с ними. Наверняка в некоторых из них вы узнаете своего домашнего любимца.