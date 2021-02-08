Окружной административный суд Киева (ОАСК) рассмотрел иск главы КСУ Александра Тупицкого, которым он просил запретить Управлению госохраны препятствовать ему выполнять полномочия председателя Конституционного суда. ОАСК отказал заявителю в удовлетворении иска.

Об этом сообщается на сайте суда.

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК решил отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. Истец не представил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам к принятию решения по данному делу", - говорится в пресс-релизе ОАСК.

По мнению суда, обеспечение иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, "поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу".

В Окружном админсуде добавили, что открыли производство и назначили на 24 февраля подготовительное заседание по иску Тупицкого к Управлению государственной охраны.

Ранее "Страна" сообщала, что 8 февраля глава Нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков составил два админпротокола в отношении Тупицкого.

Также сегодня в Офисе генпрокурора заявили, что попросят Зеленского продлить указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца.