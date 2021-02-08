Две трети населения Украины не доверяют официальной статистике министерства здравоохранения о числе зараженных коронавирусом. При этом доверяют этой информации только 19% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, проведенного с 20 января по 1 февраля среди 1802 человек.

По данным социологов, 39% респондентов считают, что Минздрав занижает число инфицированных, а 28% уверены, что ведомство этот показатель наоборот завышает.

Также в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия. В сентябре 58% взрослого населения страны не доверяли статистике МОЗ, а к январю этот показатель вырос до 67%. За этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по данному вопросу вызывает доверие (с 28% до 19%).

Напомним, в декабре 2020 года только около 40% украинцев были готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом 51% жителей страны не готовы делать прививку платно. Китаю, с которым Киев уже заключил контракт на поставку вакцины, как стране-производителю препарата доверяют лишь 6,1% украинцев.

Недавно социологические исследования также показали, что граждане стали намного меньше бояться заболеть Covid-19.