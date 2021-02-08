2 февраля в Воронеже мужчина зверски убил учительницу математики возле одного из местных кафе. Позже выяснилось, что предполагаемый преступник является уроженцем Украины, он уже покинул территорию России.

Об этом информирует телеграм-канал Life shot.

Инцидент произошел в минувший вторник около 19:30 (18:30 по киевскому времени). По предварительным данным правоохранителей, на открытом участке местности вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа мужчина совершил нападение на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки.

Женщина скончалась на месте преступления. По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело.



Позже мэрия города рассказала о личности погибшей.



"В результате бесчеловечного жестокого преступления трагически оборвалась жизнь преподавателя СОШ №1 Воронежа Тушинской Натальи Васильевны. Многие годы она добросовестно трудилась в сфере образования, отдавая все свои силы и знания обучению и воспитанию юных воронежцев. В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом", - говорится в сообщении воронежских чиновников.



Прокуратура области сообщила, что у учительницы похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон.



По данным телеграм-канала, подозреваемым по этому делу проходит 31-летний Артем С., уроженец Украины, который после преступления покинул территорию РФ.

"За пределами России он также подозревается в другом преступлении - двойном убийстве", - говорится в сообщении.

Также канал обнародовал фотографию предполагаемого убийцы.

Напомним, недавно в Воронеже мужчина-самоубийца выпрыгнул из окна и упал на коляску с пятимесячным ребенком. При падении мужчина погиб, а младенец получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи.

Также мы писали о том, как в Киевской области мужчина после во время конфликта с сожительницей ударил ее, от чего женщина упала на острый металлический выступ и потеряла сознание, а преступник, пытаясь скрыть преступление, расчленил тело.