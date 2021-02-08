Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для остановки распространения коронавируса следует вакцинировать минимум 60% населения - это 21 миллионов человек. Но Украина может рассчитывать пока только на 22 миллиона доз вакцины - то есть на прививки 11 миллионам.

Об этом глава МОЗ сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Для вакцинации 21 миллиона украинцев и формирования коллективного иммунитета таким путем потребуется 42 миллиона доз вакцины. Степанов признал, что у Украины нет возможности получить такой объем препарата, но власти намерены вакцинировать в течение года половину населения страны.

"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз. Помимо этого, мы ждем еще увеличения от COVAX на 8 миллионов доз. У нас есть понимание по другим производителям и поставкам вакцин. Тут проще, потому что эти поставки уже будут на второе полугодие, так как программа вакцинации разворачивается постепенно. Подтверждения по поводу излишков вакцин (которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной - Ред.) пока нет, хотя очень богатые страны заказали в два раза больше, чем у них населения", - констатировал Степанов.

Но, добавил он, наш МИД тщательно работает над привлечением именно этого избытка вакцин, который есть в Европе.

"Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", - заверил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав хочет вакцинировать от ковида без очереди Зеленского, Шмыгаля и неких "авторитетов".

Также мы рассказывали, что вакцинацию в Украине от коронавируса будут проводить в пунктах прививок и силами мобильных бригад. В среднем в каждом регионе будет по 23 таких бригады.