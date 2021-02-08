В первый рабочий день недели на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 27,6475 грн/$1 с 27,7325 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,640-27,655 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,68 грн/$1 с 27,78 грн/$1 в пятницу.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 9 февраля – до 27,6651 грн/$1 с 27,7711 грн/$1 накануне.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни по отношению к основным иностранным валютам на 9 февраля 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 21.1984

BYN 1 белорусский рубль - 10.5798

BGN 1 болгарский лев - 17.0163

EUR 1 ЕВРО - 33.2604

PLN 1 польский злотый - 7.4227

CAD 1 канадский доллар -21.6531

MDL 1 молдавский лей - 1.583

ILS 1 новый израильский шекель - 8.4265

RUB 10 российских рублей - 3.7195

HUF 100 венгерских форинтов - 9.2814

GBP 1 фунт стерлингов - 37.8694

CZK 1 чешская крона - 1.2926

SEK 1 шведская крона - 3.2876

CHF 1 швейцарский франк - 30.6793

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2858

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 4 февраля составил 546,31 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $477,88 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что биткоин побил исторический максимум, перешагнув отметку в 44 тысячи долларов.

Также мы сообщали, что НБУ начал покупать доллар на межбанке.