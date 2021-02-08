Во вторник, 9 февраля, в Украине ожидается в большинстве областей снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем. Ближайшей ночью в северных, центральных регионах и в Харьковской области значительные осадки, а в Карпатском регионе - сильные. На дорогах страны гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в Украине (кроме запада) порывы ветра 15-20 м / с, в северных и восточных областях метели, в центральных областях - налипание мокрого снега, гололед.

Температура ночью 3-11 градусов мороза. В Дневные часы - от 0 до 5 градусов ниже ноля. На Закарпатье и юге страны ночью около 0, а днем ​​+6-11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Карпаты накрыло метровым слоем снега.

Также мы сообщали, что из-за мощного снегопада Киев закрывают для грузового транспорта.