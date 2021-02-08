YouTube без пояснений разблокировал видео российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он якобы звонил своему "отравителю". Ролик был опубликован еще 21 декабря 2020 года и набрал уже более 27,6 миллионов просмотров.

В ролике Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них - Константином Кудрявцевым - и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить.

В тоже время в ФСБ назвали этот разговор инсценировкой и фальсификацией.

Напомним, что YouTube заблокировал видео за нарушение авторских прав. Владелец прав - Виаком СиБиЭс, владелец голливудской студии Парамаунт Пикчерз.

Также мы сообщали, что в Москве заочно арестовали украинского спонсора Алексея Навального.