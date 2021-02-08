Президента, премьера и неких авторитетных людей в Украине могут вакцинировать от коронавируса вне очереди, чтобы показать украинцам, что вакцина безопасна.

Об это заявил глава Миназдрава Максим Степанов на форуме по вопросам Covid-19 в Киеве.

"Мы допускаем внесении изменений в национальный план вакцинации, чтобы показать безопасность вакцины, которой мы будем вакцинировать граждан. Для этого нужно доверие людей. Такое доверие возникает у людей, например, если министр здравоохранения говорит, что надо вакцинироваться или президент. Я и Владимир Александрович не принадлежим ни к одной группе риска, поэтому не попадаем в первый этап. Но чтобы доказать, по такому пути идут разные страны мира, когда прививаются первые лица государства - президент, премьер. В том числе, могут быть люди, которые являются авторитетами в обществе" - сказал Степанов.

Он добавил, что на этой неделе хотят определиться с этим вопросом и при необходимости соответствующие изменения, указав определенное количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины.

Информацию прокомментировал известный юрист Андрей Портнов.

"Министр охраны здоровья заявил, что власти внесут изменения в план вакцинации и одними из первых вакцинируют общественных авторитетов. Кажется в воздухе запахло внеочередной вакцинацией бродячих активистов" - написал он в Telegram-канале.

Напомним, что ранее мы писали, какую вакцину AstraZeneca везут в Украину и почему ее ограничивают в ЕС.

А также, что президент Владимир Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer.