В скором времени может появиться телеканал, подконтрольный главе государства Владимиру Зеленскому и Офису президента.

Об этом "Стране" сообщили сразу несколько источников в "Слуге народа"

"Эти слухи о создании собственного канала распространяют среди нас уже полтора года, но сейчас они особо активизировались, так как депутаты от "Слуги" и лояльные к ОП спикеры жалуются, что теперь, после закрытия каналов, им некуда ходить. На оставшиеся телеканалы зовут только топ спикеров. Есть вероятность, что изначально будут продвигать YouTube платформу, а потом телеканал", - сообщили источники.

Напомним, в начале февраля три украинских телеканала 112 Украина, ZIK и NewsOne прекратили вещание в эфире. Причиной блокировки их работы стал указ президента Владимира Зеленского, который ввёл в действие постановление СНБО страны о санкциях против депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов.

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" готовятся поменять идеологию партии.