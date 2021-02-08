После того, как телефонный номер жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко оказался в свободном доступе на скандальном сайте "Миротворец" экс-телеведущая начала получать телефонные звонки от неизвестных с нецензурными ругательствами в ее адрес.

Один из таких разговоров она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Друзья, заранее прошу прощения за всю ненормативную лексику, второе видео без монтажа... Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами", - написала Оксана Марченко в сопроводительной подписи к видео.

Позже Оксана Марченко прокомментировала "Стране" свое попадание на скандальный сайт "Миротворец".

О причинах того, почему она вообще попала в этот список, она высказалась так: "Мне сложно проследить логику этих людей. Боятся меня, видимо. И правильно делают, что боятся".

Марченко также отметила, что с момента, как ее личные данные, включая номер телефона, опубликовали на "Миротворце", она получила уже десятки звонков с угрозами и матами от неизвестных.

Она рассказала, как реагирует на такой хейт.

"Звонят и угрожают. Кто – не знаю, они не представляются, к сожалению. Меня это не трогает, но людей этих жаль, не ведают, что творят. Всю свою месть за всю неправду по отношению к себе, своему мужу и моей семье – я отдаю в руки Богу. Он сам решит их судьбу", – ответила Марченко.

"Миротворец" - скандальный сайт, который регулярно публикует личную информацию людей, которые, с его точки зрения, работают "против Украины".

Во времена Порошенко его связывали с тогдашней властью и нередко обвиняли в том, что на сайт попадают люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Туда внесли, например, даже Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры потребовали закрыть сайт. Но он продолжил свою работу.