Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) постановил применить процедуру принудительного привода к главе Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, назначив заседание по избранию ему меры пресечения на 16 февраля.

Об этом сообщает корреспондент "Страны с места событий в понедельник, 8 февраля.

Таким образом, избрание меры пресечения Вовку назначено на вторник, 16 февраля. Начало заседания анонсировано на 14:00 (Киеву).

Напомним, глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк не явился на заседания ВАКС, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о захвате власти. Он считает решение ВАКС о принудительном приводе его в суд "странным" и незаконным.

Ранее "Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК и судьи Вовка.