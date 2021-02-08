Официальную страницу IKEA Украина в Instagram взломали на восьмой день после запуска первого магазина в Киеве. Хакеры удалили все публикации с аккаунта, и обнародовали там свои личные фото и видео.

В личных сообщениях пользователям отвечает неизвестный, отправляя селфи и тексты на иностранном языке.

На странице магазина сейчас более девяти тысяч подписчиков. Сам аккаунт теперь подписан только на одного пользователя под ником Allah. При этом в описании профиля говорится "одинокий и без тебя".

Представители сети пока не дали официального ответа на произошедшее.

Ранее мы рассказывали, как IKEA выплатила 46 млн долларов родителям мальчика, которого убил комод.

Также писали, что в IKEA признали продажу своих товаров украинцам по более высоким ценам, чем европейцам.