Глава Нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков составил два админпротокола в отношении отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, у которого, по данным антикоррупционеров, был конфликт интересов из-за незадекларированного участка в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Еще 1 октября 2020 - почти за месяц до принятия известного решения КСУ - НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Итак, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить два админпротокола по Тупицкому - по умышленному неуказанию участка в декларации и о конфликте интересов", - цитируют в сообщении Александра Новикова.

По его словам, с 31 декабря 2020 действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о совершении судьей таких правонарушений может только лично глава НАПК или его заместители.

"Детали правонарушения:

1 октября 2020 в рамках полной проверки декларации Александра Тупицкого НАПК направило судье запрос о предоставлении объяснений и документов. В запросе в частности ставился вопрос о причинах неуказания в декларации сведений о земельном участке, расположенном в Ялте Автономной Республики Крым.

7 октября 2020 Александр Тупицкий сообщил НАПК, что он находится в ежегодном отпуске и просит продлить срок для дачи объяснений. Итак, он осознавал, что в отношении него Назка может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

27 октября 2020 Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решение КСУ № 13-р / 2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес", - говорится в сообщении.

Также в заявлении НАПК уточняется, как был выявлен земельный участок Тупицкого в АР Крым.



"Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018 Александр Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам. Среди них - земельный участок, расположенный в АР Крым", - говорится в сообщении.

В НАПК заявили, что сведения об этом земельном участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины.

"В то же время из документа "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в переходе прав на объект недвижимости", изданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, следует, что 19 июля 2018 Александр Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.

Таким образом, Тупицкий А.Н. получил в фактическое пользование указанный земельный участок с нарушением Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" (ч. 4 ст. 11)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.