В городской совете Николаева во время заседания произошел языковой скандал. Глава депутатской комиссии по ЖКХ Дмитрий Иванов от фракции "Пропозиция" потребовал от Максима Невенчанного из ОПЗЖ разговаривать исключительно на украинском языке.

Видео инцидента главный редактор "НикВести" Олег Деренюга опубликовал на своей странице в Facebook.

Максим Невенчанный (М.Н) начал выступать с места на русском языке, что возмутило Дмитрия Иванова (Д.И). Между ними произошла такая беседа.

Д.И - Мы разговариваем на украинском языке!

М.Н - А я буду говорить на русском.

Д.И - У нас нет сегодня свободного переводчика.

М.Н. - Ничего страшного, я буду говорить на русском.

Д.И - Нет! Не будет такого!

М.Н - Позовите полицию, если я нарушаю законы.

Д.И - Такого не будет!

М.Н - Что значит не будет?

Д.И - Есть закон.

М.Н - Давайте не переигрывайте!

Д.И - Я не переигрываю.

М.Н - Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль.

Напомним это не первый языковой скандал в горсовете Николаева. Депутат Владислав Чайка начал выступать на русском языке, что возмутило активистов, которые потребовали его перейти на украинский. Затем мэр города, Александр Синкевич решил выступить в роли синхронного переводчика. В свою очередь депутат Александр Медведев также решил выступить на русском языке и раскритиковал перевод градоначальника.

Также мы рассказывали о том, как националисты "кошмарят" украинский бизнес за обслуживание клиентов на русском языке.