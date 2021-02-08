В Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Для его защиты Москва планирует применять средства "мягкой силы".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни - отрицать их было бы большой глупостью", - сказал Песков.

По его словам, "такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине", и Кремлю это не нравится.

Отвечая на вопрос о том, что Россия планирует предпринять для защиты "русского мира", Песков заявил, что Москва будет использовать средства "мягкой силы".

"Это наша "мягкая сила", никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву", - заявил Дмитрий Песков.

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