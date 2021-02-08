Глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк не явился на заседания ВАКС, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о захвате власти. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Заседание проводят в закрытом режиме из-за карантинных ограничений. Для журналистов проходила онлайн трансляция в отдельной комнате. Поскольку Павел Вовк не явился, суд вышел в совещательную комнату для принятия очередного решения о принудительном приводе его в зал суда.

Напомним, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Как заявила исполнительная служба на которую ранее возложили функцию о принудительном приводе Вовка в суд, что его не было на всех известных правоохранителям адресах

Сам Вовк считает решение ВАКС о принудительном приводе его в суд "странным" и незаконным.

"Почему странное? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам. Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственно НАБУ, а следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не "захват власти", – написал глава ОАСК на своей странице в Facebook

Также Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк не исключил, что ходатайства НАБУ по его делу в Высшем антикоррупционном суде будут рассматривать без него. Вовк добавил, что в данном производстве у него нет статуса подозреваемого.

В январе 2020 года Павел Вовк в очередной раз стал главой админсуда Киева. В июле того же года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили о подозрении в захвате власти Вовку, его замам и шестерым судьям. В ответ Вовк заявил, что таким образом иностранные агенты через НАБУ пытаются захватить власть над судебной системой в Украине.

Также НАБУ отправляло проекты ходатайств генпрокурору Ирине Венедиктовой о предоставлении разрешения на задержание и арест судей Окружного административного суда.

Также "Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК.